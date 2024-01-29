Назван простой способ избавиться от распространенной проблемы в туалете

Микробиолог Герба посоветовал протирать унитаз, чтобы уменьшить число бактерий

Закрытая крышка унитаза не уменьшает количество вирусов и бактерий в туалете. Об этом рассказал микробиолог Чарльз Герба изданию USA Today.

Точку в споре о необходимости закрывать крышку унитаза поставило исследование, результаты которого опубликованы в журнале American Journal of Infection Control. Микробилог Герба, возглавивший группу ученых, рассказал: проведенные замеры показали, что микроорганизмы распространяются в помещении, независимо от того, закрыта крышка унитаза или открыта. По его словам, положение крышки почти не влияло на число бактерий, зато изменило траекторию их движения. Так, в закрытом положении патогенов оказалось больше перед унитазом и слева от него, а справа их было заметно меньше, уточнил эксперт.

Чтобы уменьшить степень загрязнения, Герба посоветовал не зацикливаться на положении крышки, а чаще протирать щеткой и моющим средством унитаз и другие поверхности в санузле. Кроме того, он назвал мытье рук и отказ от использования гаджетов в туалете простым и вместе с тем действенным способом поддержать гигиену и избавиться от проблемы распространения бактерий.

Ранее старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала, что губка для мытья посуды может содержать целые колонии болезнетворных бактерий. По ее словам, микроорганизмы размножаются в ней за считанные дни.