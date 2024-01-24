Россиян предупредили об опасности одного привычного предмета на кухне

Биотехнолог Золотарева заявила, что на кухонных губках есть опасные бактерии

В губках для мытья посуды быстро развиваются патогенные бактерии, в том числе те, которые могут поразить внутренние органы, вызывать сепсис и острую кишечную инфекцию. Об опасности привычного кухонного предмета предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Газета.Ru».

Биотехнолог рассказала, что из-за пористой структуры, в которой легко застревают остатки пищи, кухонная губка является идеальной средой для размножения бактерий. По словам Золотаревой, всего через три дня использования на ней можно найти целое сообщество микроорганизмов, состоящее из кишечной палочки, колиформных бактерий, стафилококков, дрожжей и плесени.

Наиболее опасными обитателями кухонных губок являются клебсиеллы — бактерии, которые провоцируют заболевания дыхательных путей, такие как бронхит, пневмония и абсцесс легких, предупредила эксперт. Реже они поражают слизистые оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, могут вызвать сепсис и острые кишечные инфекции. «Клебсиеллы опасны не только тем, какие болезни они могут провоцировать, но и развитием у них резистентности — устойчивости к антибиотикам», — указала биотехнолог.

Для того чтобы снизить риск развития патогенных бактерий на кухне, Золотарева посоветовала менять поролоновые губки каждую неделю, а лучше заменить их на пластмассовые щетки для мытья посуды.

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