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18:27, 17 января 2024Забота о себе

Перечислены самые полезные комнатные растения

The Sun: лаванда, жасмин и алоэ вера дома полезны для ментального здоровья

Фото: Kate Darmody / Unsplash

Некоторые популярные комнатные растения не только красивы, но и полезны для ментального здоровья, рассказали дизайнеры интерьеров из английской компании Essential Living. Самые полезные из них они перечислили в материале для The Sun.

Эксперты рекомендовали выращивать комнатную лаванду, запах которой помогает уменьшить стресс и положительно влияет на кратковременную память. Кроме того, он полезен при головных болях. Аналогичное действие оказывает жасмин — выделяемые им вещества, по словам специалистов, снижают уровень тревожности, положительно влияют на человека при депрессии и панических атаках.

Указали эксперты и на полезные свойства растения алоэ вера — его считают одним из самых надежных очистителей воздуха. Это растение выделяет кислород даже ночью, что должно снижать уровень стресса. Этим свойством обладает и аглаонема — растение с мясистыми листьями, которое поглощает углекислый газ. Кроме того, оно способно выжить почти без света и при редком поливе.

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      Александра Лисица
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