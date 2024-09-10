Тарзан рассказал о неприятии невесты сына

Тарзан признался, что вначале не был рад невесте сына Архипа

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, признался, что изначально не был рад отношениям сына Архипа с избранницей Мелиссой Валынкиной. Об этом он рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Как-то мы не были к этому готовы абсолютно. У них не было поблажек. Снимали они квартиры, были ограничены в средствах. Специально, не специально — так получилось, они хлебанули, всякое было разное», — поделился он.

При этом Глушко отметил, что спустя четыре года он зауважал молодых людей, потому что непростые условия жизни еще больше сплотили пару.

Ранее Наташа Королева вспомнила свою первую брачную ночь с Тарзаном.

До этого стало известно, что сын Королевой и Глушко женился на бывшей стриптизерше.