Торговля России с одной страной взлетела

Товарооборот России и Туркменистана вырос на 73,5 процента в январе-июне

По итогам первой половины 2024 года товарооборот России и Туркменистана вырос на 73,5 процента в денежном выражении в сравнении с тем же периодом 2023-го. Об этом заявил заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, его слова приводит ТАСС.

В физическом выражении показатель увеличился на 13 процентов год к году, уточнил заместитель руководителя ведомства. За первые шесть месяцев 2024-го двусторонний товарооборот превысил отметку в 700 миллионов долларов.

Он добавил, что за отчетный период заметно расширился ассортимент поставок. Страны, по его словам, уделяют все больше внимания отгрузкам готовой продукции, полученной на основе нескольких стадий переработки, а не сырья. «Номенклатура взаимной торговли усложняется, повышается роль товаров высокого передела», — резюмировал Вольвач.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин спрогнозировал резкий рост торговли России с еще одной среднеазиатской страной. Он заявил, что товарооборот РФ и Узбекистана может вырасти втрое в ближайшие шесть лет. По его мнению, у властей двух стран есть все необходимые возможности для реализации поставленной цели. Премьер напомнил, что по итогам 2023 года двусторонний товарооборот увеличился на 11,5 процента, до более чем 820 миллиардов рублей, а в январе-июне 2024-го суммарные объемы торговли выросли почти на девять процентов. На этом фоне Мишустин ожидает сохранения положительной динамики и в долгосрочной перспективе.