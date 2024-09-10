Названа цена соседства с Дональдом Трампом

NYP: квартиру по соседству с пентхаусом Дональда Трампа оценили почти в $9 млн

Появился шанс стать соседом Дональда Трампа. За такую возможность предлагается заплатить почти 9 миллионов долларов (819 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

В эту сумму, как пишет издание, оценили кондоминиум в башне Trump Tower на Пятой авеню. Личный трехуровневый пентхаус экс-президента США располагается всего на два этажа выше. Объект выставлен на продажу впервые за тридцать лет и прежде был частью дуплекса.

На 324 квадратных метрах разместились три спальни и столько же ванных. У входа в квартиру обустроена галерея, которая ведет в гостиную и остекленную столовую. Внутренняя отделка в квартире была обновлена — теперь интерьеры выдержаны в стиле бельгийского минимализма. Из панорамных окон с высоты 64 этажа открывается вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк. Кроме того, в жилом небоскребе есть свой фитнес-центр, консьерж и круглосуточный швейцар.

Ранее в продаже появился тайный дом другого американского экс-президента. Лондонский особняк Дуайта Эйзенхауэра, в котором он жил в годы Второй Мировой, оценили в 11,8 миллиона долларов.