Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:03, 11 сентября 2024Экономика

Названа цена соседства с Дональдом Трампом

NYP: квартиру по соседству с пентхаусом Дональда Трампа оценили почти в $9 млн

Фото: Jonathan Drake / Reuters

Появился шанс стать соседом Дональда Трампа. За такую возможность предлагается заплатить почти 9 миллионов долларов (819 миллионов рублей), пишет New York Post (NYP).

В эту сумму, как пишет издание, оценили кондоминиум в башне Trump Tower на Пятой авеню. Личный трехуровневый пентхаус экс-президента США располагается всего на два этажа выше. Объект выставлен на продажу впервые за тридцать лет и прежде был частью дуплекса.

На 324 квадратных метрах разместились три спальни и столько же ванных. У входа в квартиру обустроена галерея, которая ведет в гостиную и остекленную столовую. Внутренняя отделка в квартире была обновлена — теперь интерьеры выдержаны в стиле бельгийского минимализма. Из панорамных окон с высоты 64 этажа открывается вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк. Кроме того, в жилом небоскребе есть свой фитнес-центр, консьерж и круглосуточный швейцар.

Ранее в продаже появился тайный дом другого американского экс-президента. Лондонский особняк Дуайта Эйзенхауэра, в котором он жил в годы Второй Мировой, оценили в 11,8 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ждите некрологи». В России описали будущее западных наемников после ударов России по ВСУ

      Харрис обратилась с неожиданным советом к зрителям дебатов

      Трамп сделал выпад в сторону Байдена

      Названа цена соседства с Дональдом Трампом

      Невеста во время свадьбы узнала об измене жениха и нашла способ отомстить

      Трамп высказался о связи между покушением на него и Белым домом

      Трамп обвинил демократов в желании казнить детей

      Под Белгородом грузовой поезд сошел с рельсов из-за вмешательства в работу транспорта

      Трамп предсказал превращение США в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис

      Харрис обвинила Трампа в продаже Соединенных Штатов Китаю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше