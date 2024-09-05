Тайный дом экс-президента Соединенных Штатов найдет нового хозяина

NYP: тайный особняк 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра оценили в $11,8 млн

Дом 34-го президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра выставлен на продажу. Постройку исторической важности оценили в 11,8 миллиона долларов (1,1 миллиарда рублей), пишет New York Post (NYP).

Особняк находится в Лондоне неподалеку от парка Буши, где в годы Второй Мировой размещалась штаб-квартира американского главы. В нем «Айк» Эйзенхауэр проживал втайне от прессы в 1942-1945 годах, посвятив в это лишь ограниченный круг лиц. В 1987-м поместье было уничтожено пожаров. Впоследствии на его месте был открыт жилой комплекс из пяти отдельных домов под названием Telegraph House.

Сам участок занимает почти два гектара. Экстерьер комплекса выдержан в георгианском стиле. На 1,2 тысячи квадратных метров обустроено семь спален, восемь ванных, четыре приемные и двусветный зал. Кроме того, в здании есть домашний кинотеатр, оранжерея, тренажерный зал и крытый 10-метровый бассейн. Для удобства нового хозяина в особняке работает лифт. Во дворе оборудован гараж вместимостью на три машины.

Ранее было объявлено о поиске покупателей для дома другого экс-президента Штатов, Барака Обамы. За усадьбу на острове Мартас-Винъярд в Массачусетсе ожидали выручить 17,6 миллиона долларов.