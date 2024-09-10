Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 10 сентября 2024Россия

Украина сбросила на российский регион управляемую авиабомбу

Врио главы Курской области Смирнов: система ПВО сбила управляемую авиабомбу

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины сбросили на Курскую область управляемую авиабомбу. Это следует из заявления врио главы региона Алексея Смирнова, которое опубликовано в Telegram-канале чиновника.

По словам Смирнова, российской системе противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить снаряд. «Благодарю наших бойцов ПВО!» — обратился к военным врио губернатора.

В регионе с 16:25 по 16:43 действовал сигнал ракетной опасности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября средства ПВО сбили над российскими регионами 144 беспилотника ВСУ. 20 из них уничтожили в Подмосковье. Больше всего дронов — 72 — военные перехватили в Брянской области.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Уничтожены почти все ТЭЦ, снабжавшие Харьков энергией. Отключения света на Украине могут длиться годами

      В США назвали условие начала переговоров Украины с Россией

      Охранник ТЦ не пропускал скорую к пациенту, требовал плату за парковку и попал на видео

      Прокуратура передала в суд дело приказавшего расстрелять машину с людьми командира «Азова»

      Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Москвы после атаки беспилотников

      В посольстве Таджикистана посоветовали гражданам повременить с поездками в Россию

      Женщина устроила два лесных пожара ради флирта с пожарными

      Apple полностью отказалась от зарядки Lightning

      Доктор объяснил разницу между допустимым для мужчин и женщин количеством алкоголя

      Блинкен передаст Украине разрешение США на удары по России дальнобойными ракетами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше