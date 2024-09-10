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17:13, 10 сентября 2024Путешествия

Унесенная течением в море на глазах у друзей туристка бесследно исчезла

Daily Mail: американку унесло течением в Пуэрто-Рико на глазах у друзей

Фото: Bill Bachmann / Globallookpress.com

Американскую туристку унесло течением на пляже в Пуэрто-Рико на глазах у друзей. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, 22-летняя девушка приехала на отдых с двумя друзьями из Индианы. В воскресенье, 8 сентября, они вместе плавали в море недалеко от пляжа Кондадо, когда отбойные течения стали уносить их от берега. Местные жители и спасатели смогли вытащить двух американцев, однако женщина бесследно исчезла в воде.

В настоящее время ее поиски продолжаются, в них задействованы катер и вертолет.

Ранее индийская туристка провалилась под тротуар: прогуливаясь по улице, она попала на видео и бесследно исчезла под землей. Уточняется, что инцидент произошел в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.

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      Марк Успенский
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