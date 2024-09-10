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10:18, 10 сентября 2024Путешествия

В аэропорту Татарстана сняли ограничения на полеты

Ограничения на работу аэропорта Казани сняли в 9:00 10 сентября

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ограничения на работу аэропорта Татарстана сняли, авиагавань работает штатно. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэродрома.

Уточняется, что воздушная гавань Казани имени Габдуллы Тукая вернулась к работе в 9:00 по мск. Самолеты вылетают и принимаются.

Ранее летевшие в Москву пассажирские самолеты перенаправили в аэропорт Самары из-за ограничений, введенных в столичных авиагаванях. Уточняется, что пять воздушных судов ушли на аэродром в Самару. Они летели в столицу из Ташкента, Бухары и Ашхабада.

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      Марк Успенский
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