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09:10, 10 сентября 2024Путешествия

Летевшие в Москву самолеты перенаправили в другой город

Летевшие в Москву самолеты перенаправили в аэропорт Самары из-за ограничений

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевшие в Москву пассажирские самолеты перенаправили в аэропорт Самары из-за ограничений, введенных в столичных авиагаванях. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что пять воздушных судов ушли на аэродром в Самару. Они летели в столицу из Ташкента, Бухары и Ашхабада. В настоящее время с пассажирами работают представители авиакомпаний.

Во вторник, 10 сентября, в трех столичных аэропортах — Внуково, Жуковском и Домодедововвели ограничения на прилеты и вылеты. Причиной стали атаки БПЛА на Москву и Московскую область.

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      Марк Успенский
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