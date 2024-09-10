Аэропорт «Жуковский» закрыли на прилет и вылет рейсов

Аэропорт «Жуковский» закрыли на прием и отправку рейсов на фоне атаки БПЛА

Аэропорт московского региона «Жуковский» закрыт на прилет и вылет рейсов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которая началась в ночь с понедельника на вторник. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока закрыты на прием и отправку рейсов», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что всего за ночь было сбито 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Все экстренные службы работают на местах.