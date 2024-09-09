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09:27, 9 сентября 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Магадан самолета пытались ослепить лазером в небе

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла 7 сентября на борту летевшего из Москвы в Магадан Boeing 777–300. Экипаж воздушного судна доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета примерно в 75 километрах северо-восточнее российской столицы.

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Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в магаданском аэропорту. Никто не пострадал.

Ранее следовавший во Владивосток пассажирский самолет экстренно сменил курс и приземлился в другом месте. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы Boeing 777 6 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

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      Фариза Бацазова
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