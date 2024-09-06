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13:13, 6 сентября 2024Путешествия

Летевший во Владивосток самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший во Владивосток самолет сел в Благовещенске из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший во Владивосток пассажирский самолет экстренно сменил курс и приземлился в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 777, следовавшим из Москвы, в пятницу, 6 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире. Отмечается, что у него открылось носовое кровотечение.

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Из-за случившегося командир воздушного судна решил следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер сел в Благовещенске, посадка прошла благополучно. О нынешнем состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее самолет Ан-2 с дрифтом приземлился на берегу реки в Якутии и попал на видео. На кадрах видно, как воздушное судно садится прямо на каменистую береговую полосу. Такое эффектное появление борта произошло в нескольких метрах от людей.

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