Летевший во Владивосток самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте

Летевший во Владивосток пассажирский самолет экстренно сменил курс и приземлился в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла с Boeing 777, следовавшим из Москвы, в пятницу, 6 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире. Отмечается, что у него открылось носовое кровотечение.
Из-за случившегося командир воздушного судна решил следовать на незапланированный аэродром. В результате лайнер сел в Благовещенске, посадка прошла благополучно. О нынешнем состоянии пострадавшего не сообщается.
Ранее самолет Ан-2 с дрифтом приземлился на берегу реки в Якутии и попал на видео. На кадрах видно, как воздушное судно садится прямо на каменистую береговую полосу. Такое эффектное появление борта произошло в нескольких метрах от людей.