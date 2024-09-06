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11:12, 6 сентября 2024Путешествия

Самолет с дрифтом приземлился на берегу реки в России в метрах от людей и попал на видео

Самолет Ан-2 приземлился на берегу реки в Якутии в метрах от отдыхающих

Самолет Ан-2 с дрифтом приземлился на берегу реки в Якутии и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Авиаторщина».

На кадрах видно, как воздушное судно садится прямо на каменистую береговую полосу в российском регионе. Такое эффектное появление борта происходит в нескольких метрах от людей, отдыхающих на пикнике с костром.

«В эффектном появлении с пилотом самолета Ан-2 не посоревнуешься, тот абсолютно точно выиграет», — пишет источник. Отмечается, что транспортная прокуратура республики организовала проверку инцидента.

Ранее летевший из Узбекистана самолет российской авиакомпании Utair объявил сигнал срочности в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Самарканда в Москву Boeing 737-800 в среду, 4 сентября. При выполнении полета экипаж сообщил о больном пассажире на борту.

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      Фариза Бацазова
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