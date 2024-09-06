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09:22, 6 сентября 2024Путешествия

Летевший из Узбекистана самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности в небе

Летевший в Москву самолет объявил сигнал срочности из-за больного пассажира

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Летевший из Узбекистана самолет российской авиакомпании Utair объявил сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Самарканда в Москву Boeing 737-800 в среду, 4 сентября. При выполнении полета экипаж сообщил о больном пассажире на борту.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате лайнер благополучно приземлился в столичной авиагавани Внуково. Больного по прилете передали медикам.

Ранее у самолета китайской авиакомпании China Southern с россиянами на борту возникли проблемы с навигацией в небе. Инцидент случился со следовавшим из Москвы в Пекин Airbus A-330-300.

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      Фариза Бацазова
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