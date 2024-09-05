У самолета с россиянами на борту возникли проблемы с навигацией в небе

У летевшего из Москвы самолета China Southern возникли проблемы с навигацией

У самолета китайской авиакомпании China Southern с россиянами на борту возникли проблемы с навигацией в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Пекин Airbus A-330–300. Экипаж доложил об ухудшении точности навигационных характеристик во время полета на высоте 11,3 тысячи метров.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в аэропорту столицы КНР.

Ранее летевший из Индии в Великобританию самолет экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево. Вынужденная посадка иностранного пассажирского лайнера в российской столице произошла в связи с отказом у него автомата тяги.