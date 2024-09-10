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18:54, 10 сентября 2024Россия

В Госдуме оценили идею борьбы с дронами с помощью «техничек»

Депутат Красов положительно оценил идею борьбы с дронами с помощью «техничек»

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Идею бороться с атаками украинских дронов с помощью так называемых техничек — внедорожников с зенитными установками — стоит рассмотреть, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он положительно оценил такую инициативу.

Любое вооружение или техника, как военная, так и гражданская, которая послужит достижению нашей общей победы, должна рассматриваться для поставок нашим подразделениям, частям, соединениям, которые выполняют задачу по демилитаризации и денацификации Украины

Андрей Красовдепутат Госдумы

«Любая техника, которая будет способствовать достижению победы, должна приветствоваться и должна отправляться в первую очередь на линию боевого соприкосновения. Мы понимаем, что главная угроза находится именно там. Если оттуда не будут лететь [дроны] в глубину территории Российской Федерации, то мы выполним поставленную задачу, когда на месте это будет уничтожаться. Но есть государственные объекты в глубине нашей территории. Там тоже необходимо меры принимать, чтобы уменьшить тот вред, который пытается нанести нам киевский режим. Любое передовое необходимо доставлять на фронт и в боевых условиях обкатывать», — объяснил депутат.

По словам парламентария, любые инициативы, которые помогут российским военным, необходимо изучать.

«Мы открыты, и, я уверен, от коллег поступят те предложения, которые могут быть в дальнейшем использованы. Все, что делается для достижения победы, должно рассматриваться в приоритетном порядке», — заключил он.

10 сентября депутат Госдумы Максим Иванов предложил использовать «технички» для борьбы с дронами. По его мнению, они будут полезны в тех районах, которые особенно подвержены ударам беспилотников.

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      Варвара Кошечкина
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