В Госдуме высказались о вероятности вывода из обращения наличных денег в России

Депутат Арефьев раскритиковал идею вывода из обращения наличных денег

Вывод наличных денег из обращения в будущем технически возможен, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев. Однако, по мнению политика, такой формат будет крайне невыгоден для граждан.

«Если захотеть, то наличные деньги можно вывести из обращения. Но что, если электронные системы выйдут из строя? Сегодня отключили YouTube, завтра могут заблокировать что-то другое, и как тогда проводить транзакции? Даже не на каком-то высоком уровне, а просто чтобы выплатить пенсию», — заметил политик.

По мнению Арефьева, варианты расчета должны быть взаимозаменяемы. Переход на исключительно безналичные выплаты, как он считает, в конечном итоге выгоден только конкретным банкам и госструктурам.

«Если деньги станут исключительно электронными, то в любой момент человеку смогут, к примеру, просто не выдать зарплату, потому что она будет уходить на коммуналку, долговые обязательства и прочее. И тот, кто оказался в тяжелом положении, останется вообще без копейки, — предупредил депутат. — Ну и для госслужб это очень удобно. Захотят поставить кого-то на колени — просто заблокируют поступление денег на счет».

Арефьев заключил, что в обращении должно быть все: и наличные деньги, и безналичные, и иностранная валюта и прочее. Все, как он подчеркнул, должно быть взаимозаменяемо, чтобы человек чувствовал себя свободным и независимым.

Ранее директор Научно-исследовательского института «Гознака» Георгий Корнилов заявил, что дискуссия о принципиальной необходимости наличных денег в обращении может начаться в 2030 году.