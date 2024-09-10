В Молдавии прошли обыски у оппозиции из-за подозрений в финансировании из России

В Молдавии у оппозиции прошли обыски из-за подозрений в финансировании из России

Сотрудники полиции Молдавии совместно с прокурорами провели обыски в офисах некоторых партий, входящих в оппозиционный блок «Победа», из-за подозрений в незаконном финансировании из России через Промсвязьбанк. Об этом сообщает пресс-служба генерального комиссариата полиции в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что представители партий из блока «Победа» имели банковские счета в Промсвязьбанке. На них через мобильное приложение PSB якобы переводились деньги на политическую и коррупционную деятельность на выборах. Полиция утверждает, что получателями денег являются члены первичных территориальных организаций политических партий.

Ранее ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу кандидата от блока «Победа» Василия Боли для участия в выборах. Он подавал документы как независимый депутат.