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13:17, 10 сентября 2024Интернет и СМИ

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram из России пожаловались на сбой в работе мессенджера

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В работе популярного мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su, отслеживающего сбои в работе интернет-ресурсов.

Сообщается, что на проблемы в работе мессенджера пожаловались более 500 пользователей из России.

Отмечается, что сообщения о сбое поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Московской, Тверской, Нижегородской и Калининградской областей.

38 процентов пользователей пожаловались на сбой в работе мобильного приложения, 35 процентов — на проблемы с оповещениями. Кроме того отмечались неполадки в работе сайта и личного кабинета.

В августе сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp в России. Сообщалось, что на проблемы в работе мессенджера пожаловались пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Башкирии, Бурятии, Татарстана, Краснодарского края и других российских регионов.

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