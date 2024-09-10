В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19

В Москве выявили более 5,7 тысячи случаев COVID-19 за неделю

В России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор, заявление опубликовано в Telegram-канале службы.

По информации Роспотребнадзора, за минувшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране выросла на 20,1 процента, а COVID-19 — на 17,3 процента. На портале «Объясняем.рф» уточняется, что только в Москве выявили более 5,7 тысячи случаев заражения коронавирусом.

«16,2 процента заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на три субъекта — Москву, Московскую область и Санкт-Петербург», — рассказали о росте заболеваемости в Роспотребнадзоре.

Ранее россиян предупредили о возможном распространении передаваемого комарами вируса.