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15:39, 10 сентября 2024Силовые структуры

В России наемника из США заочно осудили на 14 лет за участие в боях на стороне ВСУ

СК: наемника из США заочно осудили на 14 лет за участие в боях на стороне ВСУ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Наемника из США Малдонадо Майкла Пола заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Американец признан виновным по части 3 статьи 359 («Наемничество») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, в июне 2022 года мужчина ради денег приехал на Украину и вступил в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени рыцарей Зимнего похода ВСУ. Он прошел подготовку, научившись обращаться с боевым оружием, стратегии, тактике и способам военных действий. После этого иностранец получил позывной «Zafer Ronin — Зафер Ронин» и стал выполнять приказы командировав, участвуя в боевых действиях против российских военных.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) направили в суд уголовное дело в отношении наемницы из Грузии Русудан Иванеишвили.

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      Екатерина Кашурникова
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