В России отреагировали на сообщения о переговорах Киева с террористами в Сирии

Депутат Красов раскритиковал Киев за переговоры с террористами в Сирии

Участники различных террористических организаций в случае их участия в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будут подлежать обмену, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов. Так он отреагировал на сообщения о переговорах Киева с боевиками в Сирии.

«Разговор с террористами будет коротким — у нас с ними не разговаривают, их уничтожают, — подчеркнул политик. — Они не комбатанты. И, если попадут к нашим военным, они все будут уничтожены».

Красов добавил, что попытки Украины компенсировать потери личного состава после вторжения в Курскую область с помощью привлечения террористов не увенчаются успехом. По словам депутата, ВСУ не хватает людей практически на всей линии боевого соприкосновения, но участники террористических организаций не решат эту проблему.

«Если террористы попадут в плен, менять их не будут. Это не те, кто подлежит обмену», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Украина якобы захотела привлечь террористов к операциям против России и провела переговоры с Хайят Тахрир Аш-Шам (запрещенная в России террористическая организация) в Сирии.