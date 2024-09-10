В России женщину осудили за сотрудничество с СБУ

Жительница Адыгеи получила 4 года колонии за сотрудничество с СБУ

Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима жительницу Адыгеи Людмилу Тульскую за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) на конфиденциальной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по республике.

Ее признали виновной по статье 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным ведомства, 52-летняя женщина предоставила свои анкетные данные представителям СБУ и заявила о намерении помогать им в деятельности, направленной против безопасности России. В частности, кураторы поручили ей собрать и передать информацию о месторасположении военных объектов и военнослужащих на территории России.

Кроме того, Тульская обсуждала с СБУ возможность перехода на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) ее близкого родственника, который отбывает наказание в России и планирует заключить контракт с Минобороны РФ.

Ранее суд вынес заочный приговор в отношении уроженца Севастополя Эрнеста Громова, который участвовал в боях за Артемовск и Авдеевку на стороне ВСУ. Его признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ и приговорили к 16 годам колонии строгого режима.