В российском нацпарке запечатлели дневную охоту неясыти

В национальном парке «Таганай» запечатлели дневную охоту неясыти

В национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области засняли дневную охоту бородатой неясыти. Соответствующее видео появилось на странице особо охраняемой природной территории во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлена охотничья птица, сидящая на поваленном дереве у реки. Она некоторое время осматривается и затем перелетает на другой конец дерева. После этого неясыть решила внимательно изучить воду. «Довольно часто эта сова охотится из засады, и полет ее бесшумен. Так что почти все атаки завершаются успешно», — уточнили авторы поста.

Известно, что неясыти питаются белками, лягушками и грызунами. За год они могут добыть до 700 мышей и полевок. При этом из-за высокой конкуренции среди пернатых и наземных хищников неясыти пришлось адаптироваться к новым условиям, а именно — выслеживать добычу не только ночью, но и днем.

Ранее врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову. Неравнодушные россияне нашли птицу в Арзамасском округе и забрали к себе на передержку. Через две недели сова была передана волонтеру.