Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:07, 10 сентября 2024Моя страна

В российском нацпарке запечатлели дневную охоту неясыти

В национальном парке «Таганай» запечатлели дневную охоту неясыти

Кадр: страница Национальный парк «Таганай» во «ВКонтакте»

В национальном парке «Таганай» на Южном Урале на территории Челябинской области засняли дневную охоту бородатой неясыти. Соответствующее видео появилось на странице особо охраняемой природной территории во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах запечатлена охотничья птица, сидящая на поваленном дереве у реки. Она некоторое время осматривается и затем перелетает на другой конец дерева. После этого неясыть решила внимательно изучить воду. «Довольно часто эта сова охотится из засады, и полет ее бесшумен. Так что почти все атаки завершаются успешно», — уточнили авторы поста.

Известно, что неясыти питаются белками, лягушками и грызунами. За год они могут добыть до 700 мышей и полевок. При этом из-за высокой конкуренции среди пернатых и наземных хищников неясыти пришлось адаптироваться к новым условиям, а именно — выслеживать добычу не только ночью, но и днем.

Ранее врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову. Неравнодушные россияне нашли птицу в Арзамасском округе и забрали к себе на передержку. Через две недели сова была передана волонтеру.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Уничтожены почти все ТЭЦ, снабжавшие Харьков энергией. Отключения света на Украине могут длиться годами

      WADA продолжило допинговое расследование в отношении первой ракетки мира

      Иск об изъятии уральского завода в доход государства удовлетворили повторно

      Полковник раскрыл причину ускорившегося продвижения Российской армии

      Цены на нефть упали до минимума с конца 2021 года

      Стилист Рогов раскрыл модный тренд весны и лета 2025 года

      В США назвали условие начала переговоров Украины с Россией

      Охранник ТЦ не пропускал скорую к пациенту, требовал плату за парковку и попал на видео

      Прокуратура передала в суд дело приказавшего расстрелять машину с людьми командира «Азова»

      Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту Москвы после атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше