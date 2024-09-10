Оскорбившего офицеров ВС России стендап-комика арестовали

Нижегородского стендап-комика арестовали на 13 суток за оскорбление ВС России

Нижегородский районный суд арестовал стендап-комика Дмитрия Гаврилова на 13 суток за оскорбление офицеров Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, об этом стало известно из видеоролика, размещенного на YouTube. В нем Гаврилов оскорблял не только офицеров России, но и в целом граждан Российской Федерации.

По информации Telegram-канала «Новости Нижнего Новгорода», Гаврилов арестован по административной статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). После задержания в сети появилось видео с извинениями фигуранта. Он сказал, что полностью признает свою ошибку и раскаивается в сказанных словах. По его словам, свою позицию он поменял. Гаврилов выразил надежду в том, что никому не причинил вред.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Наталью Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) к пяти годам колонии.

