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11:50, 31 июля 2024Силовые структуры

В России осудили украинскую телеведущую за призывы к насилию над российскими офицерами

Суд заочно приговорил украинскую телеведущую Мосейчук за призывы к насилию
Наталья Мосейчук

Наталья Мосейчук. Кадр: Світське життя / YouTube

Басманный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Наталью Мосейчук (включена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) к пяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию. Мосейчук признали виновной по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Она объявлена в международный розыск.

Дело в отношении телеведущей возбудили в 2022 году, после того, как в одном из эфиров она призывала к насилию в отношении российских офицеров. 25 апреля сообщалось, что Следственный комитет России направил ее уголовное дело в суд.

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