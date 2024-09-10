В российском регионе около водохранилища нашли схрон с боеприпасами и частями оружия

В Ингушетии полиция нашла схрон с боеприпасами и частями оружия

В Ингушетии полиция нашла схрон с боеприпасами и частями оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД по региону.

Тайник обнаружили на окраине города Малгобек около городского водохранилища. Внутри оказался мешок с пустым магазином от автомата Калашникова, пять выстрелов ВОГ-25, корпус гранаты Ф-1 без запала, а также магазин с 30 патронами калибра 5,45 мм и черный полиэтиленовый пакет с 211 патронами калибра 5,45 мм.

Ранее сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили замаскированный инженерный боеприпас с миной-сюрпризом в Луганской народной республике (ЛНР).