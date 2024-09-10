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21:35, 10 сентября 2024Мир

В США предрекли удар по репутации Запада в случае победы России на Украине

Офицер Дэвис: победа России в конфликте на Украине навредит репутации Запада
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / Reuters

Победа России в конфликте на Украине навредит репутации Запада. Об этом предупредил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Это значительно повлияет на имидж России и заставит все больше стран захотеть присоединиться к БРИКС, чтобы расстаться с западным миром», — считает он. Офицер отметил, что подобное уже происходит в государствах Глобального Юга.

Он также раскритиковал решение позволить Украине наносить удары по территории России с помощью западного дальнобойного вооружения. Дэвис подчеркнул, что прямой конфликт с РФ лишь подорвет интересы Запада.

Ранее Дэвис предрек скорый крах украинских войск. По его словам, они рискуют оказаться отрезанными и уничтоженными по всей линии фронта.

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      Марина Совина
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