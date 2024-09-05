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18:31, 5 сентября 2024Мир

В США предположили скорое уничтожение ВСУ по всей линии фронта

Офицер Дэвис: ВСУ рискуют быть отрезанными и уничтоженными по всей линии фронта

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют быть отрезанными и уничтоженными по всей линии фронта. Скорый крах украинских войск предположил офицер ВС США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Российские военные могут отрезать ВСУ и снова поставить тысячи украинских солдат в положение, когда они либо должны будут отступить, либо рискуют быть отрезанными и уничтоженными», — сказал он.

Дэвис отметил, что ВСУ продолжают переброску бригад в Курскую область, хотя они не смогут удержать занятые территории.

Ранее американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что администрация президента США Джо Байдена боится краха Украины до предстоящих президентских выборов в ноябре. По мнению политолога, действующее руководство США хочет убедиться, что ВСУ смогут продержаться до выборов.

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      Семен Александров
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