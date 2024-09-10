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09:40, 10 сентября 2024Наука и техника

ВМФ России начал стратегические учения «Океан-2024»

МО: ВМФ России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024»

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Военно-морской флот (ВМФ) России начал стратегические командно-штабные учения «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября. Учение проведут в двухстороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева, сообщило Министерство обороны в Telegram.

В ходе учения проверят готовность руководства объединений и соединений ВМФ к управлению группировками сил, решению нестандартных оперативных задач, применению высокоточного оружия и современных образцов техники. Также военные планируют расширить взаимодействие с военно-морскими силами стран-партнеров в ходе решения совместных задач.

«В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей будет задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90000 личного состава», — говорится в сообщении.

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В августе адмирал Моисеев сообщил, что ВМФ России получит до конца 2024 года от «Адмиралтейских верфей» атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» и многоцелевую атомную подлодку «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М».

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      Даниил Иринин
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