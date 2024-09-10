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11:39, 10 сентября 2024Забота о себе

Врач развеял популярный миф об осеннем авитаминозе

Врач Игорь Алентов: осеннего авитаминоза не будет, если питаться полноценно

Фото: HamZa NOUASRIA / Unsplash

Вопреки распространенному мнению ухудшение самочувствия осенью не связано с авитаминозом: если питаться полноценно, его не будет, заявил врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов. Популярный миф он развеял в разговоре с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнул: роль витаминов в сезонном ухудшении самочувствия, упадка сил и недомогания сильно преувеличена. По его словам, истинный авитаминоз — состояние, при котором у человека наблюдается дефицит витаминов — сейчас практически не встречается. «Это явление было распространено раньше, когда с наступлением холодов резко менялся рацион в сторону уменьшения разнообразия и сокращения объема свежих овощей и фруктов. Сейчас же полноценное питание с большим количеством растительных продуктов доступно практически всем вне зависимости от времени года», — объяснил врач.

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Доктор добавил, что витамины и микроэлементы лучше усваиваются именно из пищи. Прием же синтетических витаминов чаще всего является избыточным и может быть даже вредным для здоровья, уточнил специалист.

В первую очередь стоит продумать свой ежедневный рацион: обеспечить достаточное потребление белка, включить в него овощи, фрукты, семена и орехи, цельнозерновые крупы. Разнообразное сбалансированное питание покрывает основные потребности организма в витаминах и минералах. Исключение может составлять лишь витамин D — в наших широтах действительно нередко наблюдается его относительная недостаточность

Игорь Алентов врач общей практики

Этот факт Алентов связал с тем, что выработка витамина D зависит от количества получаемых солнечных лучей, а на большей части России оно заметно сокращается с наступлением осени. Он также призвал не принимать те или иные витамины отдельно или витаминные комплексы без назначения врача, чтобы не нанести вреда здоровью.

Ранее специалист в области питания Сабина Байрамова предупредила о последствиях недостатка витамина С. По ее словам, этот нутриент играет важнейшую роль в поддержании нормальной работы иммунитета: он необходим для выработки белых кровяных клеток, важного компонента иммунного ответа, и способствует выработке антител, помогающих бороться с вирусами и бактериями.

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      Наталья Обрядина
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