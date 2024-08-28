Врач предупредила о последствиях недостатка витамина С

Дерматолог Байрамова: дефицит аскорбиновой кислоты приводит к цинге и раку

Витамин С (аскорбиновая кислота) поступает в организм человека только извне, но он жизненно необходим, рассказала дерматолог, косметолог, специалист в области питания Сабина Байрамова. О последствиях недостатка витамина она предупредила в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Байрамовой, витамин C играет важнейшую роль в поддержании нормальной работы иммунитета — он необходим для выработки белых кровяных клеток, важного компонента иммунного ответа, и способствует выработке антител, помогающих бороться с вирусами и бактериями. Кроме того, аскорбиновая кислота необходима для образования коллагена — белка, входящего в структуру кожи, костной, соединительной ткани, необходимого для повышения эластичности ткани и заживления ран, говорит врач.

Дефицит аскорбиновой кислоты грозит развитием цинги — заболевания, характеризующегося кровоточивостью десен, выпадением зубов, ослаблением костей и соединительных тканей, предупредила Байрамова. Также недостаток витамина приводит к увеличению восприимчивости к инфекциям, замедленному заживлению ран, ухудшается состояние кожи, волос, провоцирует прогрессирование болезней сердца и сосудов, ослабление костной ткани и повышение риска возникновения различных видов рака, перечислила дерматолог.

Байрамова уточнила, что больше всего аскорбиновой кислоты содержится в свежих фруктах и овощах: практически во всех цитрусовых, ягодах, особенно в черной смородине, клубнике, малине; шпинате, брокколи, капусте, зеленом перце.

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