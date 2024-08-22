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15:32, 22 августа 2024Забота о себе

Диетолог опровергла мифы о гречке

Диетолог Чехонина: гречка не поможет справиться с нехваткой железа

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Globallookpress.com

У популярной в России гречи много полезных свойств, однако о крупе существует множество заблуждений, заявила врач-диетолог Юлия Чехонина. Мифы о гречке она опровергла в беседе с изданием «Доктор Питер».

Чехонина указала на то, что гречневая крупа, вопреки сложившемуся мнению, не поможет справиться с нехваткой железа в крови. Железо в продукте есть: всего в 100 граммах содержится 37 процентов от суточной нормы, однако из растительных источников оно практически не усваивается, подчеркнула врач.

Также Чехонина прокомментировала мнение, что гречка якобы способна вылечивать диабет. «В грече содержится вещество D-хиро-инозитол, оно повышает чувствительность к инсулину, что снижает риск развития сахарного диабета», — объяснила происхождение этого мифа она.

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Диетолог также указала на то, что зеленая греча не полезнее привычной коричневой — у обоих видов крупы свои достоинства. Как рассказала Чехонина, в зеленой грече благодаря отсутствию термической обработки остается больше рутина, который помогает укрепить капилляры и сосуды, а коричневая греча богата витамином PP. Этот витамин, рассказала она, защищает кожу от воздействия ультрафиолета и помогает снизить риск появления пигментных пятен.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог Нурия Дианова перечислила самые вредные каши. Каша из обычного белого риса менее полезна и приводит к запорам, уточнила она.

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      Александра Лисица
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