Россиянам перечислили самые вредные каши

Диетолог Дианова назвала неполезными каши из белого риса и каши быстрой варки

Некоторые каши, вопреки заблуждениям, не только не приносят организму пользу, но и вредят, рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог Нурия Дианова. Самые вредные каши она перечислила в беседе с «Радио 1».

В перловой и овсяной кашах, привела пример Дианова, есть необходимые для организма элементы: полезный растительный белок и клетчатка, — а вот каша из обычного белого риса менее полезна и приводит к запорам. «Манная каша тоже не очень полезна: повышает гликемический индекс, хотя в гастроэнтерологии есть заболевания, когда в стационарах дают манную кашу по другим соображениям», — рассказала она.

Неполезными врач также назвала каши-трехминутки быстрой варки. Вместо них Дианова призвала употреблять в пищу цельнозерновые крупы и готовить из них сбалансированные блюда. Она напомнила, что для женщин средняя норма готовой каши — 100-150 граммов, для мужчин — 200-250 граммов. К каше диетолог порекомендовала добавлять белок (отварное яйцо, порцию орехов или кусок сыра), а также фрукты и ягоды.

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