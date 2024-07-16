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19:27, 16 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали самый вредный для здоровья алкоголь

Гастроэнтеролог Мельникова назвала пиво самым вредным алкогольным напитком

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Самым вредным алкоголем является пиво, считает гастроэнтеролог медицинского центра «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. Опасности этого спиртного напитка для здоровья она назвала «Ленте.ру».

Мельникова обратила внимание россиян на то, что пиво часто воспринимается как легкий алкогольный напиток из-за низкого содержания в нем спирта по сравнению, например, с водкой. Однако думать, что от этого оно менее вредное, — большая ошибка, предупредила врач.

По словам гастроэнтеролога, в пиве содержится большое количество фитоэстрогена, подавляющего выработку мужского полового гормона тестостерона, из-за чего в организме начинает преобладать женский гормон эстроген. В результате злоупотребления им фигура мужчины приобретает женственные очертания с округлыми бедрами и выразительной грудью.

Пиво повышает уровень холестерина, который снижает эластичность сосудов, сужает их просвет, что ведет к недостаточному кровоснабжению органов и тканей и развитию сердечно-сосудистых заболеваний

Евгения Мельниковагастроэнтеролог

Также пиво обладает выраженным мочегонным эффектом, что увеличивает нагрузку на почки, которые в ускоренном ритме начинают выводить из организма полезные вещества. Кроме того, в сочетании с соленой закуской, например, сушеной рыбой, чипсами или сухариками, этот алкогольный напиток способствует образованию жировых отложений, избыточной массе тела и ожирению, добавила врач.

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Ранее эндокринолог Анжела Толмасова оценила допустимость алкоголя для пытающихся похудеть. Она предупредила, что спиртные напитки приводят к набору лишнего веса, вредят фигуре и здоровью, так что от их употребления в период диеты следует отказаться.

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      Наталья Обрядина
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