Задержан подозреваемый в расправе над российским следователем

В Перми задержали зарубившего топором главу следственного отдела СКР

В Перми задержали подозреваемого в расправе над руководителем следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета Евгением Середкиным. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает управление СКР по Пермскому краю.

Задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте на время расследования. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Мужчина расправился со следователем из-за конфликта на бытовой почве. Преступление не связано с профессиональной деятельностью сотрудника СК.

С Середкиным расправились накануне вечером в его квартире, а нашли ночью. На теле имеются множественные ранения от ударов топором.