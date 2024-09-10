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09:14, 10 сентября 2024Силовые структуры

Задержан подозреваемый в расправе над российским следователем

В Перми задержали зарубившего топором главу следственного отдела СКР

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Перми задержали подозреваемого в расправе над руководителем следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета Евгением Середкиным. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает управление СКР по Пермскому краю.

Задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте на время расследования. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Мужчина расправился со следователем из-за конфликта на бытовой почве. Преступление не связано с профессиональной деятельностью сотрудника СК.

С Середкиным расправились накануне вечером в его квартире, а нашли ночью. На теле имеются множественные ранения от ударов топором.

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      Владимир Седов
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