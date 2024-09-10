Мужчина зарубил топором российского следователя

«Ъ»: в Перми мужчина убил главу следственного отдела СК по Свердловскому району

В Перми нашли без признаков жизни руководителя следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) России Евгения Середкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на теле имеются множественные ранения от ударов топором. С Середкиным расправились накануне вечером в его квартире, а нашли ночью.

По горячим следам установлен подозреваемый в совершении преступления. Он задержан и уже дал признательные показания. Мужчина расправился со следователем из-за конфликта на бытовой почве. Преступление не связано с профессиональной деятельностью сотрудника СК.

Евгений Середкин был профессионалом своего дела. Он пришел на службу в правоохранительные органы на должность следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперативником отдела «К» в МВД. Спустя время Середкин вновь вернулся в СК, работал в подразделениях разных регионов.

В 2023 году он был назначен руководителем следственного отдела по Свердловскому району Перми.

9 сентября сообщалось, что в Татарстане неизвестные расправились с бывшим заместителем начальника казанского танкового училища полковником Валерием Хахиным в его доме.