Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:19, 10 сентября 2024Силовые структуры

Мужчина зарубил топором российского следователя

«Ъ»: в Перми мужчина убил главу следственного отдела СК по Свердловскому району

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Перми нашли без признаков жизни руководителя следственного отдела по Свердловскому району регионального управления Следственного комитета (СК) России Евгения Середкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, на теле имеются множественные ранения от ударов топором. С Середкиным расправились накануне вечером в его квартире, а нашли ночью.

По горячим следам установлен подозреваемый в совершении преступления. Он задержан и уже дал признательные показания. Мужчина расправился со следователем из-за конфликта на бытовой почве. Преступление не связано с профессиональной деятельностью сотрудника СК.

Евгений Середкин был профессионалом своего дела. Он пришел на службу в правоохранительные органы на должность следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперативником отдела «К» в МВД. Спустя время Середкин вновь вернулся в СК, работал в подразделениях разных регионов.

В 2023 году он был назначен руководителем следственного отдела по Свердловскому району Перми.

9 сентября сообщалось, что в Татарстане неизвестные расправились с бывшим заместителем начальника казанского танкового училища полковником Валерием Хахиным в его доме.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские беспилотники пытались атаковать Московскую область. За ночь в регионе сбили более десяти дронов

      Ракетную опасность объявили в Белгородской области

      Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на федеральной трассе

      США разместят в Японии запрещенные по договору с Россией ракетные комплексы

      Воробьев уточнил данные о пострадавших при налете БПЛА по Подмосковью

      Производителей призвали правильно утилизировать текстильные отходы

      В ВСУ пожаловались на недостаточную подготовку солдат

      Получившая деньги от Ларисы Долиной курьерша попросила суд выпустить ее из СИЗО

      Военные командиры США и Китая провели первый за многие годы официальный разговор

      В трех московских аэропортах сняли ограничения на прилет и вылет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше