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09:15, 10 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыт мотив расправы над российским следователем

СК: ревность могла стать мотивом убийства главы отдела СК в Перми Середкина
Начало событий в новости Мужчина зарубил топором российского следователя

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Следователи проверяют разные мотивы расправы над руководителем следственного отдела по Свердловскому району управления Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю Евгением Середкиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Одной из версий является преступление на почве ревности.

Возбуждено уголовное дело. На месте преступления работает группа из наиболее опытных следователей и криминалистов, их координирует глава пермского управления СК Денис Головкин.

Подозреваемый задержан, ему собираются предъявить обвинение и решить вопрос об аресте.

Середкина нашли со множественными ранениями от топора в его квартире. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Евгений Середкин пришел на службу в правоохранительные органы на должность следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперативником отдела «К» в МВД. Спустя время вернулся в СК, работал в подразделениях разных регионов. В 2023 году он был назначен руководителем следственного отдела по Свердловскому району Перми.

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      Любовь Ширижик
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