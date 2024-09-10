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09:28, 10 сентября 2024Силовые структуры

Назван подозреваемый в расправе над российским следователем

«КП»: главу отдела СК в Перми Середкина убил сожитель его экс-супруги
Начало событий в новости Раскрыт мотив расправы над российским следователем

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В расправе над главой Свердловского отдела Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю Евгением Середкиным подозревается сожитель его бывшей жены. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник.

По данным издания, подозреваемый является бывшим сотрудником силовых структур. Он накануне вечером пришел домой к Середкину, чтобы разобраться в семейном конфликте, однако сразу набросился на следователя с топором и нанес ему множественные удары. Преступление квалифицировали как совершенное с особой жестокостью, так как оно произошло на глазах 11-летнего ребенка.

После расправы подозреваемый сам вызвал полицию и дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. В СК считают, что мотивом преступления стала ревность.

Подозреваемый задержан, ему собираются предъявить обвинение и решить вопрос об аресте.

Середкина нашли со множественными ранениями от топора в его квартире. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Евгений Середкин пришел на службу в правоохранительные органы на должность следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперативником отдела «К» в МВД. Спустя время Середкин вернулся в СК, работал в подразделениях разных регионов. В 2023 году он был назначен руководителем следственного отдела по Свердловскому району Перми.

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      Любовь Ширижик
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