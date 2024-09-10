Подозреваемый признался в расправе над российским следователем

Подозреваемый признался в убийстве главы отдела СК в Перми Середкина

Начало событий в новости Назван подозреваемый в расправе над российским следователем

Подозреваемый дал признательные показания о расправе над главой Свердловского отдела Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю Евгением Середкиным. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на источник.

По данным издания, в совершении преступления подозревается сожитель бывшей жены потерпевшего, который в прошлом служил в силовых структурах. В ближайшее время следователи планируют предъявить задержанному обвинение.

По его словам, накануне вечером он пришел домой к Середкину, чтобы разобраться в семейном конфликте, однако сразу набросился на него с топором и нанес множественные удары. Преступление квалифицировали как совершенное с особой жестокостью, так как оно произошло на глазах 11-летнего ребенка. После расправы подозреваемый сам вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело. В СК считают, что мотивом преступления стала ревность. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Середкина нашли со множественными ранениями от топора в его квартире. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Евгений Середкин пришел на службу в правоохранительные органы на должность следователя УВД Дзержинского района Перми, затем работал оперативником отдела «К» в МВД. Спустя время Середкин вернулся в СК, работал в подразделениях разных регионов. В 2023 году он был назначен руководителем следственного отдела по Свердловскому району Перми.