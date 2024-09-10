Пенсионер нацгвардии набросился с топором на российского следователя

«Ъ»: за убийство главы отдела СК в Перми задержан пенсионер нацгвардии

По подозрению в расправе над главой Свердловского отдела Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю Евгением Середкиным задержан пенсионер войск нацгвардии Алексей Головин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, примерно в полночь мужчина зашел в подъезд дома, где проживал следователь, выключил свет и поднялся на лестничную площадку, там позвонил в квартиру Середкина. Как только хозяин открыл дверь, Головин набросился на него с топором и нанес множественные удары.

Подозреваемый дал признательные показания. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение и решить вопрос об аресте. Преступление квалифицировали как совершенное с особой жестокостью, так как оно произошло на глазах 11-летнего ребенка. После расправы подозреваемый сам вызвал полицию.

В совершении преступления подозревается сожитель бывшей жены Середкина.

Возбуждено уголовное дело. В СК считают, что мотивом преступления стала ревность.