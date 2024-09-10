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20:47, 10 сентября 2024Мир

Захарова резко ответила США на обвинения в военных связях с Китаем

Захарова: Москва не будет отчитываться перед США за сотрудничество с Пекином

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Россия как суверенное государство не будет отчитываться перед США за взаимовыгодное сотрудничество с Китаем. Об этом в комментарии для RTVI заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы выстраиваем отношения с Китаем во взаимовыгодном ключе, в полном соответствии с международным правом и перед США отчитываться не собираемся», — заявила представитель дипломатического ведомства, комментируя публикации о якобы передаче Москвой военных технологий в области морских вооружений и ракет в обмен на помощь со стороны Пекина.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере военного производства. Салливан также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он прямо заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.

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      Виктория Кондратьева
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