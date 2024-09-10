Запчасти двух корейских брендов разрешили ввозить в Россию параллельным импортом

Минпромторг разрешил параллельный импорт в Россию запчастей для KIA и Hyundai

Минпромторг разрешил параллельный импорт в Россию запчастей для KIA и Hyundai. О пополнении перечня разрешенных товаров комплектующими двух корейских брендов сообщает ТАСС.

В ведомстве объяснили решение обновить список «значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами».

Минпромторг решил продлить параллельный импорт на 2025 год в начале июня. Глава ведомства Антон Алиханов при этом отметил, что список будет сокращаться, и уже до конца года из него могут убрать около 600 различных товаров.

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов уточнил, что около 200 позиций вычеркнут из перечня в сентябре. Основные изменения затронут товары потребительского сектора. Вместо них разрешат ввоз новых брендов спортивной одежды и обуви, так как российский рынок пока не полностью обеспечен товарами этой категории, рассказал Чекушов.

По данным РАН, более половины российских промышленных предприятий не смогли найти альтернативы импорту продукции, попавшей под санкции. При этом за 2,5 года ситуация с импортозамещением улучшилась — тогда на проблемы с заменой иностранного оборудования, материалов и комплектующих отечественными пожаловались 62 процента компаний. Почти треть предприятий не смогли найти альтернативных поставщиков не только в России, но и в дружественных странах.