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17:36, 10 сентября 2024Из жизни

Женщина устроила два лесных пожара ради флирта с пожарными

В Греции женщина захотела познакомиться с пожарным и устроила два лесных пожара

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Женщину из Греции арестовали после необычной попытки познакомиться с пожарными. Об этом пишет News 18.

44-летнюю жительницу города Триполи задержали 26 августа после того, как ее дважды заметили на месте тушения сельскохозяйственных угодий в Керасице. Как выяснилось, женщина устроила два лесных пожара 24 и 25 августа. Следователи установили, что она хотела привлечь внимание пожарных в надежде на флирт с ними. Огонь повредил лишь небольшие участки, его быстро потушили в обоих случаях. Благодаря оперативному вмешательству пожарных никто не пострадал.

Гречанку приговорили к 36 месяцам условного заключения и штрафу в размере тысячи евро (примерно 100 тысяч рублей). Условием мягкого приговора стал испытательный срок: если в течение года женщина повторно нарушит закон, ей придется отправиться в тюрьму.

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      Антонина Черташ
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