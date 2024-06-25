Мужчина плеснул мочой на женщину ради знакомства и застеснялся с ней заговорить

В Сингапуре мужчина испачкал женщину мочой ради знакомства с ней

В Сингапуре мужчина был оштрафован за то, что испачкал одежду женщины смесью из мочи и муки. Как пишет The Straits Times, таким образом он хотел с ней познакомиться.

31-летний Тан Цзюнь Хао преследовал 26-летнюю женщину от метро. Поравнявшись с ней на мосту, он плеснул на ее платье какую-то плохо пахнущую жидкость из пластиковой бутылки. Изначально мужчина планировал заговорить с ней, но застеснялся и прошел мимо. Женщина безуспешно пыталась стереть пятно. Из-за запаха она подумала, что ее облили птичьим пометом, но в бутылке, как оказалось, была моча с мукой.

Во время разбирательства выяснилось, что Хао таким же образом испачкал одежду еще двух женщин. Он хотел познакомиться с ними, предупредив о пятне, которое оставил сам. В доме Хао также нашли красную краску для новой смеси для подобных знакомств. Мужчину оштрафовали на 1200 сингапурских долларов (77 тысяч рублей), после того как он признал себя виновным.

Ранее сообщалось, что в Великобритании порномодель бросила в кандидата на пост премьера молочный коктейль. Так она решила выразить протест против консерваторов, к которым принадлежит мужчина.

