Порномодель напала на кандидата на пост премьера-министра Великобритании

В Британии порномодель бросила в кандидата на пост премьера молочный коктейль

В Великобритании порномодель совершила необычное нападение на кандидата в премьер-минстры и бросила в него напиток. Об этом сообщает Herald Sun.

Лидер движения Reform UK и кандидат на пост премьер-министра страны Найджел Фарадж начал свою предвыборную компанию в начале июня. Он общался с избирателями в городе Клактон-он-Си в графстве Эссекс. Фарадж уже покидал паб Moon and Starfish, где выступал с речью, когда какая-то женщина кинула в него стакан с банановым молочным коктейлем. Женщине удалось облить политика и испачкать его костюм.

Нападавшей оказалась 25-летняя порномодель Виктория Томас Боуэн, выступающая против консерваторов, которых представляет Фарадж. Боуэн зарабатывает на жизнь, продавая эротические фото и видео на платформе OnlyFans. Женщину задержали по подозрению в нападении, она находится под стражей.

Фарадж посмеялся над необычной атакой. Он купил несколько десятков молочных коктейлей для своих сторонников и опубликовал видео со словами: «Мои молочные коктейли влекут всех на предвыборную гонку». При этом он назвал инцидент с Боуэн «довольно пугающим». «Никто не выходит и не проводит агитацию на улицах, как я, а это сопряжено с риском», — прокомментировал он произошедшее.

Ранее миллиардер и бывший премьер-министр Таиланда попал под суд из-за того, что в интервью оскорбил короля страны Ваджиралонгкорна (Раму X). Обвинения касаются интервью, которое он дал южнокорейским СМИ в 2015 году.