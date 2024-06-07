Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:02, 7 июня 2024Из жизни

Порномодель напала на кандидата на пост премьера-министра Великобритании

В Британии порномодель бросила в кандидата на пост премьера молочный коктейль

Фото: PxHere

В Великобритании порномодель совершила необычное нападение на кандидата в премьер-минстры и бросила в него напиток. Об этом сообщает Herald Sun.

Лидер движения Reform UK и кандидат на пост премьер-министра страны Найджел Фарадж начал свою предвыборную компанию в начале июня. Он общался с избирателями в городе Клактон-он-Си в графстве Эссекс. Фарадж уже покидал паб Moon and Starfish, где выступал с речью, когда какая-то женщина кинула в него стакан с банановым молочным коктейлем. Женщине удалось облить политика и испачкать его костюм.

Нападавшей оказалась 25-летняя порномодель Виктория Томас Боуэн, выступающая против консерваторов, которых представляет Фарадж. Боуэн зарабатывает на жизнь, продавая эротические фото и видео на платформе OnlyFans. Женщину задержали по подозрению в нападении, она находится под стражей.

Фарадж посмеялся над необычной атакой. Он купил несколько десятков молочных коктейлей для своих сторонников и опубликовал видео со словами: «Мои молочные коктейли влекут всех на предвыборную гонку». При этом он назвал инцидент с Боуэн «довольно пугающим». «Никто не выходит и не проводит агитацию на улицах, как я, а это сопряжено с риском», — прокомментировал он произошедшее.

Материалы по теме:
Вбросы, пули, кандидаты Трамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
Вбросы, пули, кандидатыТрамп готов расколоть Америку ради победы над Байденом. Однажды это закончилось гражданской войной
9 декабря 2020
Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Раскол по-американски.Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
8 ноября 2021

Ранее миллиардер и бывший премьер-министр Таиланда попал под суд из-за того, что в интервью оскорбил короля страны Ваджиралонгкорна (Раму X). Обвинения касаются интервью, которое он дал южнокорейским СМИ в 2015 году.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      В нескольких секундах полета до цели. Вооруженные «Цирконами» российские корабли появятся вблизи побережья США

      МИД России назвал саммит по Украине в Швейцарии мошенническим мероприятием

      Президент Аргентины передумал отказываться от участия в саммите G7

      Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта

      Байден оговорился и рассказал о вторжении Израиля в Россию

      Власти рассказали о будущем «Крокус Сити Холла»

      Макрон назвал место работы задержанного в России француза

      Польша потребовала выдать ударившего пограничника мигранта

      В Киргизии назвали высадившего бойцов СВО таксиста жертвой

      Макрон назвал допустимые цели для передаваемых Украине истребителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше