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13:50, 31 мая 2024Из жизни

Миллиардер и политик попал под суд за оскорбление короля

Бывший премьер-министр Таиланда попал под суд из-за оскорбления короля

Фото: Chaiwat Subprasom / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Миллиардер и бывший премьер-министр Таиланда попал под суд из-за того, что в интервью оскорбил короля страны Ваджиралонгкорна (Раму X). Об этом пишет Al Jazeera.

Таксин Чинават, вернувшийся домой в прошлом году после 15 лет жизни в изгнании, предстанет перед судом по обвинению в оскорблении монархии. Прают Печаракун, представитель генерального прокурора Таиланда, заявил, что 74-летний политик будет вызван в суд 18 июня, чтобы ответить на обвинения в соответствии с законом об оскорблении монарха. Ему также предъявлены обвинения в нарушении закона о киберпреступлениях.

Таксин, известный телекоммуникационный магнат, впервые был избран премьер-министром в 2001 году, но пять лет спустя его сместили с должности в результате военного переворота, который произошел на фоне массовых протестов. Его партия продолжала побеждать на выборах даже после того, как Таксин уехал их страны, но в итоге потеряла власть на фоне непрекращающихся политических потрясений.

Последние обвинения против Таксина были выдвинуты генералами, забравшими власть у сестры Таксина, Йинглак Чинават, в 2014 году и касаются интервью, которое он дал южнокорейским СМИ в 2015 году.

Таксин вернулся в Таиланд в августе прошлого года после того, как партия Pheu Thai, возглавляемая его дочерью, пришла к власти в составе крупной коалиции, которая выступает за реформы монархичесого строя и армии.

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Протестующие, активисты, политики и политические партии, которые выступают за реформы монархического строя, автоматически нарушают королевские законы Таиланда, защищающие короля Ваджиралонгкорна (Раму X) и его семью. Каждое обвинение влечет за собой потенциальное наказание в виде 15-летнего тюремного заключения.

Адвокат Таксина Винят Чатмонтри заявил, что миллиардер будет оспаривать обвинения в суде. Отмечается, что миллиардер также неоднократно клялся в верности короне.

Оппозиция считает, что законом злоупотребляют, чтобы задушить политические дебаты в стране. По данным организации Thai Lawyers for Human Rights, с момента начала протестов более 270 человек были обвинены в оскорблении короля.

Ранее сообщалось, что в США при странных обстоятельствах исчез сводный брат принцессы Татьяны, бывшей жены принца Греции и Дании Николая. В последний раз 53-летнего Аттилио Бриллембурга видели около часа ночи в субботу, 18 мая.

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      Антонина Черташ
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