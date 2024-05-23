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15:48, 23 мая 2024Из жизни

Сводный брат принцессы исчез при странных обстоятельствах

Сводный брат принцессы Греции Татьяны исчез в США при странных обстоятельствах

Фото: Nikolas Kominis / Pool / Reuters

В США при странных обстоятельствах исчез сводный брат принцессы Татьяны, бывшей жены принца Греции и Дании Николая. Об этом сообщает NBC News.

В последний раз 53-летнего Аттилио Бриллембурга видели около часа ночи в субботу, 18 мая. Он шел босиком по безлюдной местности недалеко от города Малибу в Калифорнии. Пропавшего объявили в розыск. Согласно заявлению офиса шерифа округа Лос-Анджелес, есть поводы для беспокойства о его благополучии.

Мужем сводной сестры Аттилио Бриллембурга, принцессы Татьяны, был принц Николай — сын последнего короля Греции Константина II, лишившегося власти в 1973 году. Месяц назад Татьяна и Николай объявили о разводе.

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Принцесса Татьяна родилась в Каракасе в семье правнучки гессенского курфюрста Вильгельма II и некоего Ладислава Блатника, которого разные источники называют «югославским плейбоем», «обувным королем Венесуэлы» и «абсолютным жуликом». Ее воспитывала мать, а позднее отчим — отец исчезнувшего Аттилио Бриллембурга, которого также звали Аттилио Бриллембург. Он владел нью-йоркской фирмой, которая оказывала финансовые услуги.

Ранее сообщалось, что алжирца Омара бин Омрана, исчезнувшего в 1998 году, похитил сосед. Его держали в подвале помещения для овец и не выпускали на улицу. Родственники считали, что он пропал без вести во время гражданской войны.

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      Олег Парамонов
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